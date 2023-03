Vela, Europei ILCA 2023: Chiara Benini Floriani perde terreno ed è settima, Alessio Spadoni ai margini della top10 (Di giovedì 16 marzo 2023) Si è conclusa ad Andora (in Liguria) la quinta giornata di gara dei Campionati Europei ILCA 2023, prima rassegna continentale stagionale delle classi veliche olimpiche. Il day-5 è stato caratterizzato da condizioni meteo difficili, con vento leggero intorno ai 5 nodi e onda formata, ma gli organizzatori sono riusciti a portare a termine due regate di Gold Fleet in entrambe le categorie a cinque cerchi. Passo falso pesante nell’ILCA 6 femminile per Chiara Benini Floriani, che scarta (per il momento) un 44° ma mette a referto un 24° posto scivolando dalla quarta alla settima posizione assoluta nella generale a -26 dalla leader olandese Marit Bouwmeester, a -24 dalla belga Emma Plasschaert e a -21 dalla coppia formata dalla portoghese Vasileia Karachaliou ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 marzo 2023) Si è conclusa ad Andora (in Liguria) la quinta giornata di gara dei Campionati, prima rassegna continentale stagionale delle classi veliche olimpiche. Il day-5 è stato caratterizzato da condizioni meteo difficili, con vento leggero intorno ai 5 nodi e onda formata, ma gli organizzatori sono riusciti a portare a termine due regate di Gold Fleet in entrambe le categorie a cinque cerchi. Passo falso pesante nell’6 femminile per, che scarta (per il momento) un 44° ma mette a referto un 24° posto scivolando dalla quarta allaposizione assoluta nella generale a -26 dalla leader olandese Marit Bouwmeester, a -24 dalla belga Emma Plasschaert e a -21 dalla coppia formata dalla portoghese Vasileia Karachaliou ...

