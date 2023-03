Vaticano | le carte che svelano tutto Palazzo di Londra? Ci hanno truffato

(Di giovedì 16 marzo 2023) Lo scandalo delche ha portato a processo il cardinale Becciu e altri imputati tra avvocati e broker, relativo alla compravendita di un, arriva ad un punto di svolta. A deporre in aula infatti è il segretario di Stato Peña Parra, il successore di Becciu e le sue sono pesanti accuse verso chi ha fornito false rassicurazioni alla Chiesa su quell'affare: "Siamo stati truffati". Così Pena Perra - si legge su Repubblica - accettò di rilevare il 100% della proprietà deldial centro del processo in corso in. Una strada, poi rivelatasi un vicolo cieco, imboccata dopo aver sollevato molti dubbi, chiesto molti chiarimenti, e averne ricevuti da chi gli era stato presentato come avvocato della Segreteria di Stato ma rappresentava, al contempo, la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... papamaniaCH : RT @repubblica: Caso Sloane avenue, le carte del Vaticano sul palazzo di Londra: “Così ci hanno truffato” [di Iacopo Scaramuzzi] https://t.… - omarsivori : Scandalo Vaticano, le carte segrete che svelano tuttoPena Perra: 'Palazzo di Londra? Così ci hanno truffato' - acab42 : RT @eziomauro: Caso Sloane avenue, le carte del Vaticano sul palazzo di Londra: “Così ci hanno truffato” - la Repubblica - repubblica : RT @eziomauro: Caso Sloane avenue, le carte del Vaticano sul palazzo di Londra: “Così ci hanno truffato” - la Repubblica - Innovandiamo : Caso Sloane avenue, le carte del Vaticano sul palazzo di Londra: “Così ci hanno truffato” -

, la deposizione di Pena Perra. Svelato il perchè dell'acquisto Lo scandalo delche ha portato a processo il cardinale Becciu e altri imputati tra avvocati e broker , relativo alla compravendita di un palazzo a Londra , arriva ad un punto di svolta. A deporre in aula ...La notizia giunse ine Papa Leone XIII nominò un delegato Apostolico per verificarne la veridicità dei fatti. Grazie anche alla testimonianza diretta del vescovo di Bojano tutte le...... successore di Angelo Becciu come Sostituto della Segreteria di Stato, alla fine accettò di rilevare il 100% della proprietà del palazzo di Londra al centro del processo in corso in. Una ...

Caso Sloane avenue, le carte del Vaticano sul palazzo di Londra: “Così ci hanno truffato” la Repubblica

Vaticano, la deposizione di Pena Perra. Svelato il perchè dell'acquisto Lo scandalo del Vaticano che ha portato a processo il cardinale Becciu e altri imputati tra avvocati e broker, relativo alla ...Città del Vaticano - Rassicurazioni puntuali e circostanziate, scritte ed evidenziate in rosso. Ma false. È su questa base che monsignor Edgar Peña Parra, successore di Angelo Becciu come Sostituto ...