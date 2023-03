Vaticano, la grande truffa del palazzo a Londra: così sono spariti 135 milioni di euro (Di giovedì 16 marzo 2023) Oggi monsignor Edgar Peña Parra, all’epoca sostituto della Segreteria di Stato, spiegherà come è successo quello che non poteva succedere. L’arcivescovo venezuelano sarà ascoltato come testimone nel processo sulla vendita del palazzo di Sloane Avenue 60 in quel di Londra. Dirà che aveva ricevuto rassicurazioni puntuali e circostanziate. Ma false. Da chi gli era stato presentato come avvocato della Segreteria di Stato. Ma in realtà rappresentava anche gli interessi della controparte. Ovvero il broker Gianluigi Torzi, oggi imputato nel tribunale dello Stato Pontificio. Il suo predecessore era il cardinale Angelo Becciu. Nel frattempo indagato per associazione a delinquere nella vicenda della gestione della cooperativa Spes di Ozieri. Sloane Avenue 60 Quando Peña Parra arriva a Roma, ricostruisce oggi La Repubblica, la Segreteria di Stato aveva ... Leggi su open.online (Di giovedì 16 marzo 2023) Oggi monsignor Edgar Peña Parra, all’epoca sostituto della Segreteria di Stato, spiegherà come è successo quello che non poteva succedere. L’arcivescovo venezuelano sarà ascoltato come testimone nel processo sulla vendita deldi Sloane Avenue 60 in quel di. Dirà che aveva ricevuto rassicurazioni puntuali e circostanziate. Ma false. Da chi gli era stato presentato come avvocato della Segreteria di Stato. Ma in realtà rappresentava anche gli interessi della controparte. Ovvero il broker Gianluigi Torzi, oggi imputato nel tribunale dello Stato Pontificio. Il suo predecessore era il cardinale Angelo Becciu. Nel frattempo indagato per associazione a delinquere nella vicenda della gestione della cooperativa Spes di Ozieri. Sloane Avenue 60 Quando Peña Parra arriva a Roma, ricostruisce oggi La Repubblica, la Segreteria di Stato aveva ...

