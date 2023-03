Van Gaal: «Il calcio italiano sta tornando a crescere» (Di giovedì 16 marzo 2023) Le parole di Luis Van Gaal prima di AZ-Lazio: «Penso che l’AZ potrebbe vincere, è una buona squadra, ho sentito che non tutti i titolari della Lazio giocheranno» Intervistato da Lalaziosiamonoi.it, Luis Van Gaal ha parlato prima del calcio d’inizio di AZ Alkmaar-Lazio. Di seguito le sue parole. PRONOSTICO – «Penso che l’AZ potrebbe vincere, è una buona squadra, ho sentito che non tutti i titolari della Lazio giocheranno. Quindi penso sia difficile ribaltare l’andata». SE GLI PIACE LA LAZIO – «Mi piace ogni squadra, non è questo il problema». calcio italiano – «Non sta andando male, ora ci sono tre italiane ai quarti di Champions. Anche nelle altre competizioni forse, il calcio italiano sta risalendo. L’AZ penso che difenderà in modo compatto e che la ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 marzo 2023) Le parole di Luis Vanprima di AZ-Lazio: «Penso che l’AZ potrebbe vincere, è una buona squadra, ho sentito che non tutti i titolari della Lazio giocheranno» Intervistato da Lalaziosiamonoi.it, Luis Vanha parlato prima deld’inizio di AZ Alkmaar-Lazio. Di seguito le sue parole. PRONOSTICO – «Penso che l’AZ potrebbe vincere, è una buona squadra, ho sentito che non tutti i titolari della Lazio giocheranno. Quindi penso sia difficile ribaltare l’andata». SE GLI PIACE LA LAZIO – «Mi piace ogni squadra, non è questo il problema».– «Non sta andando male, ora ci sono tre italiane ai quarti di Champions. Anche nelle altre competizioni forse, ilsta risalendo. L’AZ penso che difenderà in modo compatto e che la ...

