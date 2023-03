Valentino svela i 9 stylist dietro le vetrine A Global Unboxing di tutto il mondo

Leggi su iodonna

(Di giovedì 16 marzo 2023) La collezionePrimavera Estate 2023 diassume nove volti diversi grazie al progetto A. Un’iniziativa che celebra la creatività e visione di differenti, incaricati di interpretare a modo proprio una boutique del brand. Attraverso fantasiosi allestimenti diin giro per il, ogni creativo ha potuto esprimere la propria genialità in una fusione di stili e storie. Attuale e focalizzato sulle personalità vicine al brand, tutti ne parlano anche grazie al “ritorno” di Law Roach.: di cosa si tratta Decostruire per proporre qualcosa di creativamente nuovo e fresco: da qui è partito Pierpaolo Piccioli, per realizzare la collezione Primavera ...