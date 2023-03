Usa: Wsj, grandi banche studiano salvataggio First Republic, titolo recupera (Di giovedì 16 marzo 2023) Roma, 16 mar. -(Adnkronos) - Alcuni dei principali gruppi bancari degli Stati Uniti, tra cui JPMorgan Chase, stanno discutendo un salvataggio congiunto della First Republic Bank che potrebbe includere una considerevole iniezione di capitale per sostenere l'istituto. Lo scrive il Wall Street Journal, citando fonti vicine al dossier. JPMorgan avrebbe in corso - spiegano le fonti - interlocuzioni con Citigroup, Bank of America e Wells Fargo per fornire un'ancora di salvataggio a First Republic, Ma il gruppo di 'soccorritori' - continua il giornale - potrebbe allargarsi a Morgan Stanley, Goldman Sachs, US Bancorp e PNC Financial Services. L'ipotesi sembra avere rafforzato il rimbalzo in atto a Wall Street con i principali indici tutti in rialzo, mentre lo stesso titolo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) Roma, 16 mar. -(Adnkronos) - Alcuni dei principali gruppi bancari degli Stati Uniti, tra cui JPMorgan Chase, stanno discutendo uncongiunto dellaBank che potrebbe includere una considerevole iniezione di capitale per sostenere l'istituto. Lo scrive il Wall Street Journal, citando fonti vicine al dossier. JPMorgan avrebbe in corso - spiegano le fonti - interlocuzioni con Citigroup, Bank of America e Wells Fargo per fornire un'ancora di, Ma il gruppo di 'soccorritori' - continua il giornale - potrebbe allargarsi a Morgan Stanley, Goldman Sachs, US Bancorp e PNC Financial Services. L'ipotesi sembra avere rafforzato il rimbalzo in atto a Wall Street con i principali indici tutti in rialzo, mentre lo stesso...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... aless_marchetti : Dopo il crollo di #SiliconValleyBank e #SignatureBank potrebbe toccare a #FirstRepublicBank.La banca con sede in Ar… - vvenkataramu : Modani gate in USA!.??.?? - LucaEspo85 : @ugom65 @JohnTuld1 @MarcoFattorini Fino ad ora sono stati gli USA ad aver osteggiato la costruzione NS, fin dai tem… - __silaVpravde__ : @Manuel31816032 @JohnTuld1 @MarcoFattorini Difatti gli USA stessi avevano rifiutato di fornire la stessa classe di… - SteelRevel : RT @vincos: Biden come Trump: chiede a ByteDance di vendere TikTok altrimenti rischia di essere bandito in USA -