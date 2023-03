Usa, sondaggio: il 27% dei repubblicani approva l’arringa di Trump a Capitol Hill (Di giovedì 16 marzo 2023) Oltre un quarto degli elettori repubblicani approva l’assalto al Congresso avvenuto il 6 gennaio 2021. Lo rivela un sondaggio di Economist e YouGov, secondo cui il 27 per cento degli intervistati ritiene che l’insurrezione incitata dall’allora presidente Donald Trump nel tentativo di ribaltare l’esito del voto sia stata una forma legittima di conversazione politica. Secondo i dati, l’8 per cento dei repubblicani approva fortemente l’assalto a Capitol Hill mentre un 19 lo approva solo in parte. A disapprovarlo è invece il 65 per cento mentre un altro 15 non è sicuro. In seguito all’assalto nove persone persero la vita, compreso alcuni suicidi tra le forze dell’ordine. Trump si è ricandidato alla Casa ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 16 marzo 2023) Oltre un quarto degli elettoril’assalto al Congresso avvenuto il 6 gennaio 2021. Lo rivela undi Economist e YouGov, secondo cui il 27 per cento degli intervistati ritiene che l’insurrezione incitata dall’allora presidente Donaldnel tentativo di ribaltare l’esito del voto sia stata una forma legittima di conversazione politica. Secondo i dati, l’8 per cento deifortemente l’assalto amentre un 19 losolo in parte. A disrlo è invece il 65 per cento mentre un altro 15 non è sicuro. In seguito all’assalto nove persone persero la vita, compreso alcuni suicidi tra le forze dell’ordine.si è ricandidato alla Casa ...

