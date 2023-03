Usa, la Casa Bianca corre ai ripari per scongiurare altri fallimenti: pronto il piano da 30 miliardi per salvare First Republic Bank (Di giovedì 16 marzo 2023) Il governo statunitense chiama, le grandi banche americane (forse) rispondono. Secondo Bloomberg, la Casa Bianca sta cercando di orchestrare il salvataggio della First Republic Bank – l’istituto di credito californiano che sconta ora le maggiori difficoltà, dopo i crac di Silvergate, Signature Bank e Silicon Valley – con l’aiuto dei più grandi istituti finanziari del Paese, tra cui Jp Morgan, Citigroup, Wells Fargo, Bank of America e Morgan Stanley. Coinvolti nell’operazione – riporta il Wall Street Journal – ci sarebbero anche altre colossi bancari Usa come Goldman Sachs, nonché Us Bancorp e Pnc Financial Services Group. Secondo le indiscrezioni, il piano prevedrebbe che le grandi banche Usa depositino circa 30 miliardi di dollari ... Leggi su open.online (Di giovedì 16 marzo 2023) Il governo statunitense chiama, le grandi banche americane (forse) rispondono. Secondo Bloomberg, lasta cercando di orchestrare il salvataggio della– l’istituto di credito californiano che sconta ora le maggiori difficoltà, dopo i crac di Silvergate, Signaturee Silicon Valley – con l’aiuto dei più grandi istituti finanziari del Paese, tra cui Jp Morgan, Citigroup, Wells Fargo,of America e Morgan Stanley. Coinvolti nell’operazione – riporta il Wall Street Journal – ci sarebbero anche altre colossi bancari Usa come Goldman Sachs, nonché Us Bancorp e Pnc Financial Services Group. Secondo le indiscrezioni, ilprevedrebbe che le grandi banche Usa depositino circa 30di dollari ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Nuova tragedia legata alla proliferazione delle armi in Usa: in Texas una bambina di tre anni ha trovato in casa un… - ultimora_pol : ???? USA 2024 - Washington Post: Il governatore repubblicano della #Florida, Ron #DeSantis è intenzionato a correre p… - SkyTG24 : Texas, bambina di 3 anni trova una pistola in casa e uccide la sorella di 4 - MarcoTortori : RT @GwfhRenmar: @hidekitojo1234 Dramma sociale e collettivo dilaniante, quello serbo: sanno che non applicando le sanzioni alla loro sorell… - PasqualeDorian1 : @andreasso1951 Chico Forti in galera negli usa e queste due nelme praticamente rei confessi con revisione del proce… -