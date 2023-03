Uomo del match indiscutibilmente Victor Osimhen (Di giovedì 16 marzo 2023) Brilla il Napoli anche in Champions League:la squadra di Spalletti regala un’altra notte di grande calcio al Maradona contro l’Eintracht di Francoforte, e si qualifica per i quarti di finale, scrivendo la storia del club azzurro. Il divario evidenziato nel match di andata è stato confermato anche nella partita giocata allo stadio “Maradona”, vinta dal Napoli per 3-0 con una partita giocata sempre all’attacco per 90 minuti, con la voglia di esprimere al massimo le proprie qualità. Una prova corale straordinaria, che esalta anche le qualità dei singoli: Osimhen è stato straripante mettendo a segno una doppietta, Napoli macchina da reti in Champions, sale aquota 25 e scavalca in testa il Benfica: è la squadra che ha segnato più gol ditutte. La partita la sblocca Osimhen che vola in cielo sul cross di destro di Politano e disegna una ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 16 marzo 2023) Brilla il Napoli anche in Champions League:la squadra di Spalletti regala un’altra notte di grande calcio al Maradona contro l’Eintracht di Francoforte, e si qualifica per i quarti di finale, scrivendo la storia del club azzurro. Il divario evidenziato neldi andata è stato confermato anche nella partita giocata allo stadio “Maradona”, vinta dal Napoli per 3-0 con una partita giocata sempre all’attacco per 90 minuti, con la voglia di esprimere al massimo le proprie qualità. Una prova corale straordinaria, che esalta anche le qualità dei singoli:è stato straripante mettendo a segno una doppietta, Napoli macchina da reti in Champions, sale aquota 25 e scavalca in testa il Benfica: è la squadra che ha segnato più gol ditutte. La partita la sbloccache vola in cielo sul cross di destro di Politano e disegna una ...

