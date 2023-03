Uomini e Donne spoiler 16 marzo: Federico Nicotera e la scelta, ultime esterne e preparativi (Di giovedì 16 marzo 2023) Nella puntata del 16 marzo di Uomini e Donne si parlerà, finalmente, della scelta di Federico Nicotera. Dopo la cacciata di Desdemona dallo studio e i racconti di Gemma e Silvio, si passerà al trono classico. Il tronista è arrivato al termine del suo percorso nel programma, pertanto, a breve comunicherà alle corteggiatrici la sua L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di giovedì 16 marzo 2023) Nella puntata del 16disi parlerà, finalmente, delladi. Dopo la cacciata di Desdemona dallo studio e i racconti di Gemma e Silvio, si passerà al trono classico. Il tronista è arrivato al termine del suo percorso nel programma, pertanto, a breve comunicherà alle corteggiatrici la sua L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntonellaNapoli : 81 non è un numero, 81 sono vite di uomini, donne, bambini che non potranno mai raccontare le loro storie di dolor… - ultimora_pol : Beppe #Sala: “Nostro malgrado, non possono più essere registrati gli atti di nascita di figli nati da due uomini ch… - francescacheeks : #8Marzo è lottare perché le donne non vengano costantemente umiliate, sessualizzate, uccise; perché possano dipende… - StefanoLancian1 : RT @doluccia16: Se i minori potessero scegliere, vorrebbero far parte di una famiglia con mamma e papà. Perchè? Perchè a due uomini manca l… - antoanto56 : RT @radio_zek: Il Comune di #Trento ha registrato l’atto di nascita di una bambina con due madri. Il sindaco Ianeselli: “Di fronte a due uo… -