Uomini e Donne sospeso venerdì 17 marzo 2023: Maria De Filippi torna lunedì (Di giovedì 16 marzo 2023) Cambia parzialmente la fascia post-prandiale di Canale 5: perché Uomini e Donne non va in onda venerdì 17 marzo 2023? In via del tutto eccezionale sarà trasmessa una puntata speciale del talent di Maria De Filippi che torna in prima serata su Canale 5 a partire da sabato 18 con la fase finale. La programmazione della rete ammiraglia del Biscione prevede che, subito dopo, alle ore 16:10 andrà in onda il tradizionale appuntamento con il daytime della Scuola più longeva del piccolo schermo. Seguiranno regolarmente gli appuntamenti con il daytime del GF Vip, Un Altro Domani, Pomeriggio 5 e Avanti un Altro. Per sapere le dinamiche di tronisti e troniste, corteggiatori e corteggiatrici, dame e cavalieri, occorrerà aspettare lunedì 20 ...

