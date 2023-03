Uomini e Donne oggi: la scelta di Federico (Di giovedì 16 marzo 2023) oggi, 16 marzo 2023, alle 14:45 andrà in onda Uomini e Donne, il famoso programma di Maria De Filippi. Scopriamo, insieme, che cosa ci suggerisco le anticipazioni. Anticipazioni Uomini e Donne: la scelta di Federico L’attesa è finta! Finalmente oggi vedremo la scelta di Federico Nicotera, l’ingegnere romano che durante una delle scorse registrazioni ha fatto la sua scelta. Il cuore del 25enne è stato conteso da due pretendenti: Alice Barisciani e Carola Viola Carpinelli. Alla fine Federico ha scelto quest’ultima. I dettagli della scelta Stando alle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni in studio saranno presenti, per il grande evento, anche la mamma e la ... Leggi su zon (Di giovedì 16 marzo 2023), 16 marzo 2023, alle 14:45 andrà in onda, il famoso programma di Maria De Filippi. Scopriamo, insieme, che cosa ci suggerisco le anticipazioni. Anticipazioni: ladiL’attesa è finta! Finalmentevedremo ladiNicotera, l’ingegnere romano che durante una delle scorse registrazioni ha fatto la sua. Il cuore del 25enne è stato conteso da due pretendenti: Alice Barisciani e Carola Viola Carpinelli. Alla fineha scelto quest’ultima. I dettagli dellaStando alle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni in studio saranno presenti, per il grande evento, anche la mamma e la ...

