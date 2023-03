“Uomini e Donne” nella bufera, Desdemona passa alle vie legali: cos’è successo (Di giovedì 16 marzo 2023) News Tv. Desdemona “Uomini e Donne”. Caos nella puntata di ieri di “Uomini e Donne“. In studio è stata smascherata Desdemona Balzano, dama del famoso dating show condotto da Maria De Filippi. Armando Incarnato ha fatto ascoltare alcuni messaggi vocali in cui Desdemona sembrerebbe andare contro il programma. Maria De Filippi ha chiesto alla dama di abbandonare lo studio. Lei adesso dichiara di essere pronta a ricorrere alle vie legali nei confronti di alcuni protagonisti del programma. (Continua…) Leggi anche: “Uomini e Donne”, Maria De Filippi su tutte le furie: dama cacciata dallo studio “Uomini e Donne”, Desdemona “cacciata” ... Leggi su tvzap (Di giovedì 16 marzo 2023) News Tv.”. Caospuntata di ieri di ““. In studio è stata smascherataBalzano, dama del famoso dating show condotto da Maria De Filippi. Armando Incarnato ha fatto ascoltare alcuni messaggi vocali in cuisembrerebbe andare contro il programma. Maria De Filippi ha chiesto alla dama di abbandonare lo studio. Lei adesso dichiara di essere pronta a ricorrerevienei confronti di alcuni protagonisti del programma. (Continua…) Leggi anche: “”, Maria De Filippi su tutte le furie: dama cacciata dallo studio “”,“cacciata” ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntonellaNapoli : 81 non è un numero, 81 sono vite di uomini, donne, bambini che non potranno mai raccontare le loro storie di dolor… - francescacheeks : #8Marzo è lottare perché le donne non vengano costantemente umiliate, sessualizzate, uccise; perché possano dipende… - chiaragribaudo : 45 anni dalla strage di #ViaFani, in cui le #BrigateRosse uccisero 5 uomini della scorta e rapirono #AldoMoro. Oggi… - khaleesi01br : @MissAntropa666 @MaliceCallas Sono 3 ore che malice ti parla di socializzazione e del fatto che uomini e donne sono… - GoriSavellini : RT @manzon_federica: Restano le sue parole che chiamano 'un tempo altro, una generazione altra, una nuova fatica, una nuova energia, un nuo… -