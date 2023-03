Uomini e Donne, Maria De Filippi fa una sorpresa a Federico e Carola: ecco di che si tratta (Di giovedì 16 marzo 2023) La scelta di Federico Nicotera nell’odierna puntata di Uomini e Donne è stata un momento molto emozionante per tutti i telespettatori e amanti del programma di Maria De Filippi. Dopo aver incontrato Alice Barisciani con brutte notizie per la corteggiatrice, è stata la volta di Carola Carpanelli, che si è rivelata essere la scelta. Dopo la rituale pioggia di petali di rosa, Maria De Filippi annuncia di avere in serbo una bellissima sorpresa per i due innamorati, qualcosa che sicuramente apprezzeranno. Uomini e Donne, la scelta di Federico e Carola e il regalo di Maria Durante la scelta, il tronista ha fatto entrare in studio un pupazzo con la scritta ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 16 marzo 2023) La scelta diNicotera nell’odierna puntata diè stata un momento molto emozionante per tutti i telespettatori e amanti del programma diDe. Dopo aver incontrato Alice Barisciani con brutte notizie per la corteggiatrice, è stata la volta diCarpanelli, che si è rivelata essere la scelta. Dopo la rituale pioggia di petali di rosa,Deannuncia di avere in serbo una bellissimaper i due innamorati, qualcosa che sicuramente apprezzeranno., la scelta die il regalo diDurante la scelta, il tronista ha fatto entrare in studio un pupazzo con la scritta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntonellaNapoli : 81 non è un numero, 81 sono vite di uomini, donne, bambini che non potranno mai raccontare le loro storie di dolor… - chiaragribaudo : 45 anni dalla strage di #ViaFani, in cui le #BrigateRosse uccisero 5 uomini della scorta e rapirono #AldoMoro. Oggi… - LaVeritaWeb : Nel 1918, una autrice non meglio identificata, sedicente contessa, pubblicò il volume «Come si seducono gli uomini»… - Galonatoss : @scenarpolitici Capisco che Meloni non piaccia o non è una grande politica e tutto ciò che volete ma le donne europ… - 4everRiccardo : RT @WittyTV: Una scelta fatta con il cuore ?? Per rivedere la puntata di oggi, cliccate qui! #UominieDonne -