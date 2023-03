Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla scelta di Federico Nicotera (16/03/23) (Di giovedì 16 marzo 2023) Tanti concorderanno, tanti no, ma per me quello di Federico Nicotera è stato uno dei troni più belli della storia di Uomini e Donne, che metto nell’olimpo dei miei troni preferiti insieme ai vari Palmeri, Damante e Zelletta. E lo so che è già partita la gara al ‘tanto durano da Natale a Santo Stefano‘, ‘tanto il tempo di due copertine‘, ‘tanto dopo la crociera si mollano‘ e tutte le solite carinerie che si leggono nel web quando c’è una scelta, ma qualunque cosa dovesse accadere fuori, anche durassero due giorni, anche durassero il tempo di due copertine, anche si mollassero dopo la crociera, cioè non scalfirebbe minimamente quanto questo trono mi sia piaciuto. Perché, lo dico ogni anno, da anni, e per ogni scelta, il programma è una cosa, la vita vera è un altra e di conseguenza anche ... Leggi su isaechia (Di giovedì 16 marzo 2023) Tanti concorderanno, tanti no, ma per me quello diè stato uno dei troni più belli della storia di, che metto nell’olimpo dei miei troni preferiti insieme ai vari Palmeri, Damante e Zelletta. E lo so che è già partita la gara al ‘tanto durano da Natale a Santo Stefano‘, ‘tanto il tempo di due copertine‘, ‘tanto dopo la crociera si mollano‘ e tutte le solite carinerie che si leggono nel web quando c’è una, ma qualunque cosa dovesse accadere fuori, anche durassero due giorni, anche durassero il tempo di due copertine, anche si mollassero dopo la crociera, cioè non scalfirebbe minimamente quanto questo trono mi sia piaciuto. Perché, lo dico ogni anno, da anni, e per ogni, il programma è una cosa, la vita vera è un altra e di conseguenza anche ...

