Uomini e Donne | le prime parole di Federico Nicotera e Carola Carpelli dopo la scelta | “Era da un po’ che non provavo queste sensazioni…”

(Di giovedì 16 marzo 2023) E’ appena andata in onda la puntata in cuiha finalmente scelto la suaCarpanelli.le emozionantiche il tronista ha dedicato alla sua dama, i due si sono subito recati in camerino dove hanno condiviso lesensazioni a caldo.ha detto: Volevo fare unache mi facesse stare bene, indipendentemente da mille ragionamenti o mille cose. Nonostante sei lache non avrei voluto fare, mi fai bene, mi fai stare bene. Era da un po’ che noncerte sensazioni. Quindi perché no? Tanto se mi devo fare male… E’ stata tosta eh, adesso mi spaventa il fuori. Il salto nel vuoto l’ho fatto io. Mamma mia quanto mi hai fatto faticare. Io sono sempre voluto andare oltre, ...

A Uomini e Donne Federico chiama per prima Alice. “Il nostro è stato un percorso veramente intenso e ho provato cose fortissime, sei riuscita fin da subito ad attirare la mia attenzione. Sei stata il ...Oggi 16 marzo è andata in onda la scelta di Federico Nicotera a Uomini e Donne. Ecco chi ha scelto il tronista La scelta di Federico a Uomini e Donne Questo pomeriggio è andata in onda una nuova ...