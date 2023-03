Uomini e Donne, la rivelazione inedita di Lavinia Mauro su Federico Nicotera il giorno della scelta (Di giovedì 16 marzo 2023) Lavinia Mauro rivela in puntata un retroscena inedito del suo percorso a Uomini e Donne Già dalla scorsa puntata abbiamo notato che Lavinia è già seduta sul trono e i suoi corteggiatori Alessio il moro ed il biondo, non l'hanno invitata neanche una volta a ballare. Lavinia è riuscita a sbloccarsi in questo percorso con non molte difficoltà. La ragazza ha spesso avuto attacchi di panico e con lei in studio portava sempre un ventaglio in quanto ha molto frequentemente la sensazione di non aver abbastanza aria. In molti l'avevano considerata spocchiosa, ma quando Maria ha parlato delle reali difficoltà della ragazza in molti si sono ricreduti. Quando sul trono c'era Federica Aversano, si è spesso scontrata con la rivale, ma ha anche trovato un carissimo amico: ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 16 marzo 2023)rivela in puntata un retroscena inedito del suo percorso aGià dalla scorsa puntata abbiamo notato cheè già seduta sul trono e i suoi corteggiatori Alessio il moro ed il biondo, non l'hanno invitata neanche una volta a ballare.è riuscita a sbloccarsi in questo percorso con non molte difficoltà. La ragazza ha spesso avuto attacchi di panico e con lei in studio portava sempre un ventaglio in quanto ha molto frequentemente la sensazione di non aver abbastanza aria. In molti l'avevano considerata spocchiosa, ma quando Maria ha parlato delle reali difficoltàragazza in molti si sono ricreduti. Quando sul trono c'era Federica Aversano, si è spesso scontrata con la rivale, ma ha anche trovato un carissimo amico: ...

