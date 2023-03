Uomini e Donne, Federico sceglie Carola: la reazione di Alice, “Non mi sento di essere presa per il c*lo ma…” (Di giovedì 16 marzo 2023) Dopo mesi di tribolazione, il trono di Federico Nicotera si è concluso come molti si aspettavano: è stato una delusione per Alice ed una sorpresa (fino ad un certo punto e solo per lei) per Carola. Il duello tra la mediterranea mora e la biondina è finito come moltissimi speravano e come lo stesso Federico aveva fatto capire grazie a sguardi d’intesa e litigate passionali -e qualche parolina rivelatrice qua e là. Federico Nicotera ha fatto un discorso molto sincero e di cuore quando ha spiegato a Carola di voler stare con lei: “Sono una persona che cerca di guardare un po’ più in là, cerco di dare alle cose più banali all’apparenza un significato più profondo e questo con te ho dovuto farlo parecchio, aggrappandomi a quelli che erano i tuoi segnali. Ho iniziato a ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 16 marzo 2023) Dopo mesi di tribolazione, il trono diNicotera si è concluso come molti si aspettavano: è stato una delusione pered una sor(fino ad un certo punto e solo per lei) per. Il duello tra la mediterranea mora e la biondina è finito come moltissimi speravano e come lo stessoaveva fatto capire grazie a sguardi d’intesa e litigate passionali -e qualche parolina rivelatrice qua e là.Nicotera ha fatto un discorso molto sincero e di cuore quando ha spiegato adi voler stare con lei: “Sono una persona che cerca di guardare un po’ più in là, cerco di dare alle cose più banali all’apparenza un significato più profondo e questo con te ho dovuto farlo parecchio, aggrappandomi a quelli che erano i tuoi segnali. Ho iniziato a ...

