Uomini e Donne, Federico Nicotera ha scelto Carola Carpanelli! (Di giovedì 16 marzo 2023) Federico Nicotera ha finalmente fatto la sua scelta che porta un solo nome: Carola Carpanelli! Dopo sei mesi di trono, tra gioie e lacrime, è andata in onda oggi la puntata in cui l'ingegnere romano ha deciso di vivere al di fuori dallo studio di Uomini e Donne la sua relazione con la studentessa varesina. Da una parte, tantissimi i fans appassionati alla coppia; dall'altra anche chi però ci è rimasto male poiché la loro preferenza ricadeva sull'altra corteggiatrice Alice Barisciani. Ma queste, come ormai si sa da anni, sono le dinamiche del dating show più famoso d'Italia. Da una parte una fetta di pubblico che gioisce per la scelta e dall'altra chi invece ci resta male ed empatizza con la "non scelta". Ma sicuramente questo trono di Federico Nicotera ...

