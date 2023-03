Uomini e Donne, Federico Nicotera ha finalmente scelto: Carola Carpanelli sarà la compagna della sua vita! [VIDEO] (Di giovedì 16 marzo 2023) Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, è andata in onda la scelta di Federico Nicotera. Il tronista romano ha finalmente deciso chi, tra Carola Carpanelli e Alice Barisciani, sarà la donna della sua vita. Vediamo insieme la sua scelta. Leggi su comingsoon (Di giovedì 16 marzo 2023) Nella puntata di, in onda oggi su Canale 5, è andata in onda la scelta di. Il tronista romano hadeciso chi, trae Alice Barisciani,la donnasua vita. Vediamo insieme la sua scelta.

