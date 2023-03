Uomini e Donne, dopo la scelta Federico e Carola tornano su instagram: la dedica di lui (Di giovedì 16 marzo 2023) Oggi pomeriggio, giovedì 16 marzo 2023, è stata mandata in onda la tanto attesa scelta di Federico Nicotera che è ricaduta su Carola Carpanelli. I due ragazzi sono usciti insieme dal programma e hanno trascorso la loro prima notte in hotel, dove sono stati avvistati da una “talpa” che ha fornito alcune indiscrezioni sulla notte di passione vissuta dalla neo-coppia. Ma non finisce qui, perché poco fa Federico e Carola sono tornati entrambi su instagram. E se Carola ha pubblicato diversi post di ringraziamento, Federico ha postato una loro foto al mare, mentre si scambiano un romanticissimo bacio, accompagnandola con queste parole: “Tuo, Fefè”. Fefé, infatti, è il soprannome con cui Carola ha svelato di aver sempre chiamato il tronista ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 16 marzo 2023) Oggi pomeriggio, giovedì 16 marzo 2023, è stata mandata in onda la tanto attesadiNicotera che è ricaduta suCarpanelli. I due ragazzi sono usciti insieme dal programma e hanno trascorso la loro prima notte in hotel, dove sono stati avvistati da una “talpa” che ha fornito alcune indiscrezioni sulla notte di passione vissuta dalla neo-coppia. Ma non finisce qui, perché poco fasono tornati entrambi su. E seha pubblicato diversi post di ringraziamento,ha postato una loro foto al mare, mentre si scambiano un romanticissimo bacio, accompagnandola con queste parole: “Tuo, Fefè”. Fefé, infatti, è il soprannome con cuiha svelato di aver sempre chiamato il tronista ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntonellaNapoli : 81 non è un numero, 81 sono vite di uomini, donne, bambini che non potranno mai raccontare le loro storie di dolor… - chiaragribaudo : 45 anni dalla strage di #ViaFani, in cui le #BrigateRosse uccisero 5 uomini della scorta e rapirono #AldoMoro. Oggi… - oss_romano : #16marzo Servono 'tempi e spazi sacri come oasi di incontro, dove uomini e donne possono trarre l’ispirazione neces… - giuseppeg1973 : RT @CucchiRiccardo: @firstjoker1 Siamo a questo: 'frasi da libro cuore' perché inorridisco davanti a chi propone di lasciare affogare bambi… - Jay_fromspace : @LaMerlettaia @melinoae 1) combattimenti? Cos'è il fight club? Le guerre intendi? Muoiono tutti. 2) sul lavoro? Tu… -