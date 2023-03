Uomini e Donne domani non andrà in onda: ecco cosa vedremo al suo posto (Di giovedì 16 marzo 2023) domani, 17 marzo, non andrà in onda il daytime di Uomini e Donne. Alle 14:45, infatti, è prevista la messa in onda di uno speciale di Amici 22, “Verso il Serale”, considerando che il prossimo sabato inizierà la fase finale del talent show condotto da Maria De Filippi. Cambia, dunque, il palinsesto di Canale 5, il giorno successivo alla messa in onda della scelta di Federico Nicotera nel dating show più famoso della tv. L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di giovedì 16 marzo 2023), 17 marzo, noninil daytime di. Alle 14:45, infatti, è prevista la messa indi uno speciale di Amici 22, “Verso il Serale”, considerando che il prossimo sabato inizierà la fase finale del talent show condotto da Maria De Filippi. Cambia, dunque, il palinsesto di Canale 5, il giorno successivo alla messa indella scelta di Federico Nicotera nel dating show più famoso della tv. L'articolo proviene da Isa e Chia.

