Uomini e Donne, Desdemona Passa Alle Vie Legali: Ecco Chi Ha Denunciato! (Di giovedì 16 marzo 2023) La divulgazione delle conversazioni private tra Desdemona Balzano e l'ex cavaliere Alessandro Schiavone hanno sollevato un vero polverone a Uomini e Donne. La dama è stata invitata da Maria De Filippi a lasciare il programma senza se e senza ma. La 51enne, poco dopo la messa in onda della puntata, ha annunciato di aver querelato tre volti del programma. Le tre persone che si sono rese responsabili della registrazione e della divulgazione di queste conversazioni. Ecco di chi stiamo parlando! Desdemona non ci sta e denuncia tre volti di Uomini e Donne: Ecco chi sono Dopo il caos scoppiato nell'ultima puntata di Uomini e Donne, l'ex dama Desdemona ha deciso di Passare

