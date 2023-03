Uomini e Donne, Desdemona Balzano rompe il silenzio: ecco le sue parole dopo la disastrosa puntata (Di giovedì 16 marzo 2023) Desdemona Balzano dopo la disastrosa puntata di Uomini e Donne si espone: ecco la sua versione dei fatti Ieri, 15 marzo, è andata in onda una puntata decisamente particolare. Ad arrivare in centro studio è Desdemona Balzano con Ivan Di Stefano che, dopo aver ricevuto un bel 'no' da Tina Cipollari, decide di conoscere la dama del parterre. Il giorno prima la stessa durante al registrazione aveva chiuso la conoscenza con il cavaliere Giuseppe, suscitando ad Armando un grandissimo sospetto. Durante la puntata Maria De Filippi nota che il cavaliere partenopeo non è tranquillo e gli dà la parola. Armando scatena il putiferio: fa ascoltare a Gianni Sperti un audio della ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 16 marzo 2023)ladisi espone:la sua versione dei fatti Ieri, 15 marzo, è andata in onda unadecisamente particolare. Ad arrivare in centro studio ècon Ivan Di Stefano che,aver ricevuto un bel 'no' da Tina Cipollari, decide di conoscere la dama del parterre. Il giorno prima la stessa durante al registrazione aveva chiuso la conoscenza con il cavaliere Giuseppe, suscitando ad Armando un grandissimo sospetto. Durante laMaria De Filippi nota che il cavaliere partenopeo non è tranquillo e gli dà la parola. Armando scatena il putiferio: fa ascoltare a Gianni Sperti un audio della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntonellaNapoli : 81 non è un numero, 81 sono vite di uomini, donne, bambini che non potranno mai raccontare le loro storie di dolor… - francescacheeks : #8Marzo è lottare perché le donne non vengano costantemente umiliate, sessualizzate, uccise; perché possano dipende… - guardiacostiera : #oggi il Comandante Generale Ammiraglio Carlone ha partecipato all’evento “Il mare che verrà” promosso da… - simone_dela : Non ho particolare simpatia per nessuna delle due, ma c'è da dire che le due donne hanno praticamente rimpicciolito… - runsaggio : Le donne hanno ragione sul fatto che noi uomini pensiamo solo alla biga! -