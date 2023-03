Uomini e Donne, Desdemona Balzano ha deciso di denunciare due volti del programma: "Ho sporto querela" (Di giovedì 16 marzo 2023) Dopo essere stata cacciata dallo studio di Uomini e Donne da Maria De Filippi, Desdemona Balzano ha deciso di sporgere denuncia contro due volti del programma. Ecco di chi si tratta e cosa sappiamo! Leggi su comingsoon (Di giovedì 16 marzo 2023) Dopo essere stata cacciata dallo studio dida Maria De Filippi,hadi sporgere denuncia contro duedel. Ecco di chi si tratta e cosa sappiamo!

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntonellaNapoli : 81 non è un numero, 81 sono vite di uomini, donne, bambini che non potranno mai raccontare le loro storie di dolor… - francescacheeks : #8Marzo è lottare perché le donne non vengano costantemente umiliate, sessualizzate, uccise; perché possano dipende… - chiaragribaudo : 45 anni dalla strage di #ViaFani, in cui le #BrigateRosse uccisero 5 uomini della scorta e rapirono #AldoMoro. Oggi… - sandokav : RT @doluccia16: Se i minori potessero scegliere, vorrebbero far parte di una famiglia con mamma e papà. Perchè? Perchè a due uomini manca l… - tfabiani2 : RT @Avvenire_Nei: Suor @ASmerilli «Io, #papaFrancesco e le donne: insieme agli uomini, fuori dal clericalismo» -