Uomini e Donne, da Desdemona accuse pesantissime al programma: denunciati Gianni e Armando (Di giovedì 16 marzo 2023) Dopo la puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri pomeriggio, 15 marzo 2023, Desdemona Balzano ha deciso di prendere seri provvedimenti ai danni di alcuni protagonisti che a suo dire l’avrebbero infangata a centro studio. “Smascherata” da alcuni audio inviati da un’ex cavaliere del trono over ad Armando Incarnato, che li ha poi fatti ascoltare a Gianni Sperti, la dama è stata infatti costretta a lasciare il programma in lacrime, duramente provata. Tornata su Instagram dopo che quanto successo è andato in onda, Desdemona non solo ha accusato il programma di Maria De Filippi di aver tagliato e omesso alcune affermazioni molto gravi in fase di montaggio, ma ha anche pubblicato un comunicato in cui spiega di aver denunciato tre persone: ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 16 marzo 2023) Dopo la puntata diandata in onda ieri pomeriggio, 15 marzo 2023,Balzano ha deciso di prendere seri provvedimenti ai danni di alcuni protagonisti che a suo dire l’avrebbero infangata a centro studio. “Smascherata” da alcuni audio inviati da un’ex cavaliere del trono over adIncarnato, che li ha poi fatti ascoltare aSperti, la dama è stata infatti costretta a lasciare ilin lacrime, duramente provata. Tornata su Instagram dopo che quanto successo è andato in onda,non solo ha accusato ildi Maria De Filippi di aver tagliato e omesso alcune affermazioni molto gravi in fase di montaggio, ma ha anche pubblicato un comunicato in cui spiega di aver denunciato tre persone: ...

