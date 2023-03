Uomini e Donne: chi è e cosa fa nella vita Desdemona Balzano, la dama cacciata dalla De Filippi (Di giovedì 16 marzo 2023) Chi è Desdemona Balzano, l’ormai ex dama di Uomini e Donne che è stata smascherata nel corso dell’ultima puntata, ovvero accusata di sfruttare il programma solo per ottenere popolarità? Originaria di Milano, Desdemona ha 51 anni, è separata e ha una figlia. Il suo matrimonio è durato oltre vent’anni ed è finito un anno e mezzo fa. Stando a quanto scrive nella biografia del suo profilo Instagram (che si chiama “iamdesde”) Desdemona lavora come creator digitale. Quando si è presentata a Uomini e Donne, ha dichiarato di volersi mettersi in gioco dal punto di vista sentimentale dopo il lungo matrimonio e la successiva separazione. Uomini e Donne, la storia di Desdemona ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 16 marzo 2023) Chi è, l’ormai exdiche è stata smascherata nel corso dell’ultima puntata, ovvero accusata di sfruttare il programma solo per ottenere popolarità? Originaria di Milano,ha 51 anni, è separata e ha una figlia. Il suo matrimonio è durato oltre vent’anni ed è finito un anno e mezzo fa. Stando a quanto scrivebiografia del suo profilo Instagram (che si chiama “iamdesde”)lavora come creator digitale. Quando si è presentata a, ha dichiarato di volersi mettersi in gioco dal punto di vista sentimentale dopo il lungo matrimonio e la successiva separazione., la storia di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntonellaNapoli : 81 non è un numero, 81 sono vite di uomini, donne, bambini che non potranno mai raccontare le loro storie di dolor… - francescacheeks : #8Marzo è lottare perché le donne non vengano costantemente umiliate, sessualizzate, uccise; perché possano dipende… - chiaragribaudo : 45 anni dalla strage di #ViaFani, in cui le #BrigateRosse uccisero 5 uomini della scorta e rapirono #AldoMoro. Oggi… - Valt67w : @86sexylady Amore con quel corpo farai impazzire molti uomini e sicuramente anche molte donne - libe_anna : @DgSilvia @ellyesse @Montecitorio @pdnetwork Francamente non vedo differenze: il tono di voce è quello del Governo… -