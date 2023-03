Uomini e Donne, chi è Alessandro Schiavone che ha divulgato gli audio di Desdemona (Di giovedì 16 marzo 2023) Come si è appreso nell’ultima puntata di Uomini e Donne, è stato l’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne Alessandro Schiavone a mandare ad Armando Incarnato gli audio inviatigli da Desdemona Balzano nei quali la donna affermava di stare nel programma per cercare visibilità e ricominciare così a lavorare come modella e attrice. Ma chi è Alessandro Schiavone e perché non è più nel programma? Che rapporto aveva con Desdemona, che gli ha fatto confidenze così intime? Ha avuto una reazione scoprendo che Desdemona lo ha querelato per aver diffuso i suoi audio? Uomini e Donne, chi è e che lavoro fa Alessandro ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 16 marzo 2023) Come si è appreso nell’ultima puntata di, è stato l’ex cavaliere del trono over dia mandare ad Armando Incarnato gliinviatigli daBalzano nei quali la donna affermava di stare nel programma per cercare visibilità e ricominciare così a lavorare come modella e attrice. Ma chi èe perché non è più nel programma? Che rapporto aveva con, che gli ha fatto confidenze così intime? Ha avuto una reazione scoprendo chelo ha querelato per aver diffuso i suoi, chi è e che lavoro fa...

