Uomini e Donne, Carola Carpanelli fa una dolce dedica al fidanzato Federico Nicotera (Foto) (Di giovedì 16 marzo 2023) Nel pomeriggio di oggi è andata in onda a Uomini e Donne la scelta di Federico Nicotera, che è ricaduta su Carola Carpanelli. I due hanno avuto un percorso molto travagliato nel dating show di Canale 5 fatto di alti e bassi, anche e soprattutto per l’interesse che Nicotera ha dimostrato nei confronti della non scelta Alice Barisciani. Ma nonostante ciò l’amore ha trionfato su tutto e non appena il tronista ha riferito a Carola di essere la sua scelta, la corteggiatrice non è riuscita a trattenere le lacrime, prima di dirgli : ” Sei uno grandissimo stron*o, io ti ho scelto tutte le volte che sono rimasta‘. Dopo la messa in onda della puntata proprio Carola ha deciso di fare una dolce dedica al suo ... Leggi su isaechia (Di giovedì 16 marzo 2023) Nel pomeriggio di oggi è andata in onda ala scelta di, che è ricaduta su. I due hanno avuto un percorso molto travagliato nel dating show di Canale 5 fatto di alti e bassi, anche e soprattutto per l’interesse cheha dimostrato nei confronti della non scelta Alice Barisciani. Ma nonostante ciò l’amore ha trionfato su tutto e non appena il tronista ha riferito adi essere la sua scelta, la corteggiatrice non è riuscita a trattenere le lacrime, prima di dirgli : ” Sei uno grandissimo stron*o, io ti ho scelto tutte le volte che sono rimasta‘. Dopo la messa in onda della puntata proprioha deciso di fare unaal suo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntonellaNapoli : 81 non è un numero, 81 sono vite di uomini, donne, bambini che non potranno mai raccontare le loro storie di dolor… - chiaragribaudo : 45 anni dalla strage di #ViaFani, in cui le #BrigateRosse uccisero 5 uomini della scorta e rapirono #AldoMoro. Oggi… - oss_romano : #16marzo Servono 'tempi e spazi sacri come oasi di incontro, dove uomini e donne possono trarre l’ispirazione neces… - gabrielsniceass : Entrare qui e vedere pieno di foto di Federico e Carola mi sta mettendo una malinconia non so se è perché questo lo… - prxzina : RT @dissa0001: l’adozione permette a due persone che per diverse ragioni non possono avere figli di averne e a dei bambini di avere una fam… -