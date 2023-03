Uomini e Donne, anticipazioni puntata 16 marzo 2023: la scelta di Federico Nicotera (Di giovedì 16 marzo 2023) Finalmente nel corso della puntata di Uomini e Donne di oggi comincerà la parte della registrazione dedicata alla scelta di Federico Nicotera, avvenuta lo scorso 7 marzo 2023. Probabilmente la parte della scelta vera e propria, quella della dichiarazione d’amore e della sorpresa fatta dal tronista a Carola Carpanelli, la corteggiatrice che ha scelto e che gli ha risposto di sì, la vedremo in onda domani. Nel frattempo nella puntata di Uomini e Donne di oggi scopriremo cosa è successo nelle ultime esterne del tronista, quelle che durano un’interna giornata, durante le quali Federico a quanto pare ha deciso di non baciare né Carola Carpanelli, né Alice Barisciani. Un ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 16 marzo 2023) Finalmente nel corso delladidi oggi comincerà la parte della registrazione dedicata alladi, avvenuta lo scorso 7. Probabilmente la parte dellavera e propria, quella della dichiarazione d’amore e della sorpresa fatta dal tronista a Carola Carpanelli, la corteggiatrice che ha scelto e che gli ha risposto di sì, la vedremo in onda domani. Nel frattempo nelladidi oggi scopriremo cosa è successo nelle ultime esterne del tronista, quelle che durano un’interna giornata, durante le qualia quanto pare ha deciso di non baciare né Carola Carpanelli, né Alice Barisciani. Un ...

