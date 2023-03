Uomini e Donne, anticipazioni 16 marzo: Federico Nicotera ‘inizia a scegliere’ (Di giovedì 16 marzo 2023) Uomini e Donne, anticipazioni 16 marzo: finalmente il grande giorno è arrivato per il tronista Federico Nicotera! Dovrà annunciare con chi uscirà dalla trasmissione tra Carola Carpanelli ed Alice Barisciani (in realtà lo ha fatto il 7 marzo scorso, ma la puntata andrà in onda oggi)! Uomini e Donne, anticipazioni 16 marzo: come avverrà la “scelta”? Confermiamo ciò che abbiamo raccontato in un altro spoiler e aggiungiamo qualche dettaglio. Avevamo rivelato (sempre grazie a Lorenzo Pugnaloni di “UominieDonneclassicoeover”) che Federico Nicotera avrebbe ricevuto la sorpresa di una lettera di madre e sorella (prepariamo i fazzoletti!) … Ma ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 16 marzo 2023)16: finalmente il grande giorno è arrivato per il tronista! Dovrà annunciare con chi uscirà dalla trasmissione tra Carola Carpanelli ed Alice Barisciani (in realtà lo ha fatto il 7scorso, ma la puntata andrà in onda oggi)!16: come avverrà la “scelta”? Confermiamo ciò che abbiamo raccontato in un altro spoiler e aggiungiamo qualche dettaglio. Avevamo rivelato (sempre grazie a Lorenzo Pugnaloni di “classicoeover”) cheavrebbe ricevuto la sorpresa di una lettera di madre e sorella (prepariamo i fazzoletti!) … Ma ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntonellaNapoli : 81 non è un numero, 81 sono vite di uomini, donne, bambini che non potranno mai raccontare le loro storie di dolor… - francescacheeks : #8Marzo è lottare perché le donne non vengano costantemente umiliate, sessualizzate, uccise; perché possano dipende… - Quirinale : #Mattarella: dalla condizione generale della #donna, in ogni parte del mondo, dipende la qualità della vita e il fu… - Blackeyed1977 : Quando mettete i like alle foto di donne che non sarebbero belle nemmeno se fossero uomini io penso che vi piaccia il cazzo. - robybeste : @L_orenzo_A @HydraTheBlue @ZanAlessandro Padre e madre hanno funzioni specifiche: non sono dei costrutti sociali. L… -