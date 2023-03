Uomini e donne, Alice è la non scelta: la ragazza spiazza ma qualcosa non torna (Di giovedì 16 marzo 2023) Federico Nicotera oggi ha scelto Carola Carpanelli a Uomini e donne. La non scelta è dunque Alice Barisciani. La corteggiatrice è entrata in studio con il muso, probabilmente già quasi certa che non avrebbe avuto il lieto fine sperato. La ragazza ha sempre lamentato il fatto che il giovane tronista spendesse più tempo e parole con L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di giovedì 16 marzo 2023) Federico Nicotera oggi ha scelto Carola Carpanelli a. La nonè dunqueBarisciani. La corteggiatrice è entrata in studio con il muso, probabilmente già quasi certa che non avrebbe avuto il lieto fine sperato. Laha sempre lamentato il fatto che il giovane tronista spendesse più tempo e parole con L'articolo proviene da KontroKultura.

