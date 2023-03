Un'idea per la testa: il riccio contagia Rita Ora, Emily Ratajkowski e non solo (Di giovedì 16 marzo 2023) Tra le ultime ad aver sfoggiato chiome curly c'è Rita Ora, sul red carpet di Vanity Fair Oscar Party. Insieme a lei Angela Bassett, Halle Berry e prima ancora tante altre famose. Un'evocazione stilistica di quella permanente tipica degli anni Ottanta Leggi su vanityfair (Di giovedì 16 marzo 2023) Tra le ultime ad aver sfoggiato chiome curly c'èOra, sul red carpet di Vanity Fair Oscar Party. Insieme a lei Angela Bassett, Halle Berry e prima ancora tante altre famose. Un'evocazione stilistica di quella permanente tipica degli anni Ottanta

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StefanoFeltri : E' un bel format, il question time, si scoprono tante cose. Per esempio che @GiorgiaMeloni si oppone al Mes ma non… - GoffredoB : Ma in nome di quale distorta idea di democrazia dobbiamo permettere ai tifosi dell’ #EintrachtFrancoforte di sfilar… - stanzaselvaggia : Crosetto e Meloni stanno utilizzando il tema più caro ai loro elettori (il contrasto alle migrazioni) per convincer… - soniap1975 : RT @StefanoFeltri: E' un bel format, il question time, si scoprono tante cose. Per esempio che @GiorgiaMeloni si oppone al Mes ma non ha la… - Grazian89639309 : RT @StefanoFeltri: E' un bel format, il question time, si scoprono tante cose. Per esempio che @GiorgiaMeloni si oppone al Mes ma non ha la… -