Un’arma chiamata TikTok

Indottrinare, polarizzare e [...] Continua a leggere The postTikTok appeared first on ...Soltanto qualche ora più tardi è arrivata unaal 112 ...presenza di due uomini che si aggiravano con fare sospetto in...cilindrico che può essere applicato al manico realizzando...E che il ricatto migratorio non sianuova nell'arsenale ... 'La prova del nove risale a poco più dianno fa. Quando, nei ... Laalle trincee ucraine ha affievolito ma non ha spazzato ...

Un anno fa, le parole di Zelensky e la chiamata alle armi: “La Russia ci ha attaccato a tradimento” RaiNews