"Una mazzata", Palombelli stoppa De Romanis: scintille sui rialzo dei tassi (Di giovedì 16 marzo 2023) La Banca centrale Europa ha deciso un ulteriore aumento dei tassi di interesse. La stretta monetaria di Christine Lagarde prosegue ed è finalizzata a contrastare l'inflazione, ossia l'aumento dei prezzi. Ma è destinata anche ad avere ripercussioni ad esempio sui mutui che cresceranno ulteriormente. Se ne parla giovedì 16 marzo a Stasera Italia, su Rete4, e tra gli ospiti di Barbara Palombelli c'è l'economista Veronica De Romanis. Per l'esperta la Bce ha fatto bene perché "l'inflazione è una tassa che colpisce le fasce più deboli e ci sono tutti gli strumenti per garantire la stabilità finanziaria". De Romanis sottolinea che in una situazione di crisi si possono usare "strumenti creativi, e ci sono tutti gli strumenti per intervenire" come successo ad esempio con l'acquisto di titoli durante la pandemia. Per ... Leggi su iltempo (Di giovedì 16 marzo 2023) La Banca centrale Europa ha deciso un ulteriore aumento deidi interesse. La stretta monetaria di Christine Lagarde prosegue ed è finalizzata a contrastare l'inflazione, ossia l'aumento dei prezzi. Ma è destinata anche ad avere ripercussioni ad esempio sui mutui che cresceranno ulteriormente. Se ne parla giovedì 16 marzo a Stasera Italia, su Rete4, e tra gli ospiti di Barbarac'è l'economista Veronica De. Per l'esperta la Bce ha fatto bene perché "l'inflazione è una tassa che colpisce le fasce più deboli e ci sono tutti gli strumenti per garantire la stabilità finanziaria". Desottolinea che in una situazione di crisi si possono usare "strumenti creativi, e ci sono tutti gli strumenti per intervenire" come successo ad esempio con l'acquisto di titoli durante la pandemia. Per ...

"Siamo un Paese molto indebitato, per lo Stato italiano il rialzo dei tassi dello 0,5 è una mazzata", afferma Palombelli. De Romanis insiste: "La Bce fa il suo lavoro, c'è un problema di inflazione e ...