Una legge punta a vietare i nomi dei prodotti di carne per i cibi vegetali: una proposta ingiusta (Di giovedì 16 marzo 2023) Una proposta di legge presentata in Commissione Agricoltura alla Camera vorrebbe vietare l’utilizzo di nomi tipici dei prodotti di carne, come burger, salsiccia, würstel e cotoletta nel caso di prodotti a base vegetale. Non più quindi burger o salsicce “veg” e il tutto, come fa notare la stessa proposta di legge, per tutelare la produzione zootecnica del Paese. Oltre a non essere corretto nei confronti dei consumatori – che, secondo un sondaggio, sono per l’88% a favore dell’uso di questi termini – questo è in netta controtendenza rispetto a quanto suggerito da tutte le istituzioni internazionali — Unione europea e Nazioni Unite in primis — che spingono sulla necessità di adottare un’alimentazione sempre più vegetale e sostenibile e di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) Unadipresentata in Commissione Agricoltura alla Camera vorrebbel’utilizzo ditipici deidi, come burger, salsiccia, würstel e cotoletta nel caso dia base vegetale. Non più quindi burger o salsicce “veg” e il tutto, come fa notare la stessadi, per tutelare la produzione zootecnica del Paese. Oltre a non essere corretto nei confronti dei consumatori – che, secondo un sondaggio, sono per l’88% a favore dell’uso di questi termini – questo è in netta controtendenza rispetto a quanto suggerito da tutte le istituzioni internazionali — Unione europea e Nazioni Unite in primis — che spingono sulla necessità di adottare un’alimentazione sempre più vegetale e sostenibile e di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ProVitaFamiglia : Calenda è contrario all'utero in affitto ma è favorevole a premiare chi si compra un figlio con lo status di 'genit… - CatalfoNunzia : Bene la calendarizzazione, in commissione Lavoro alla Camera, della proposta del M5S sul #salariominimo a 9 euro lo… - ultimora_pol : Antonio #Tajani: 'Sul salario minimo la normativa europea prevede che i Paesi siano tenuti a fissarlo per legge lad… - ilfattoblog : Una legge punta a vietare i nomi dei prodotti di carne per i cibi vegetali: una proposta ingiusta - MxzsvqYPxxaEe : @RBallabeni @DrApocalypse il comune di Milano in violazione della legge lo faceva, per altro una legge che il PD in… -