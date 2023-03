Una cosa vera

(Di giovedì 16 marzo 2023) In un sontuoso e fatiscente salone ricco di arazzi polverosi e logori tappeti, un pavone è seduto davanti ad un clavicembalo e suona per intero l’Invenzione a due voci di Johann Sebastian Bach n.4 in Re minore, un altro pavone legge un libro seduto in poltrona. Immagine creata da Lucia Ragusa. Il tè dei pavoni, olio su tavola. PAVONE CHE LEGGE: Sono decisive le prime parole di uno scritto poetico. PAVONE CHE SUONA: Anche qui (indica lo spartito) è dalle prime note che si vede il coraggio. Questo spartito è una delle prime cose che ho studiato, lo suonavo sempre da piccolo. (Sfiora il clavicembalo). A te non ti hanno portato via. PAVONE CHE LEGGE: E non sei contento? PAVONE CHE SUONA: Lo sono. Vorrei capire perché lo hanno lasciato. PAVONE CHE LEGGE: Perché, perché… Perché loro sicuramente ne hanno uno identico, così come avranno un’altra biblioteca con migliaia di volumi, così come ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlbertoBagnai : C’è solo una cosa, a mia esperienza, che esiste solo in Italia: il giornalismo sciatto, vuoto, sciacallo, non infor… - FamArcobaleno : Sabato scendiamo in piazza per dire una cosa chiara: sui diritti dei nostri figli e delle nostre figlie non arretri… - ItaliaTeam_it : DIVINA SOFIA! ???? “Pazzesco! Cosa voglio di più da questa stagione?”. Nella libera di Soldeu, Goggia arriva seconda… - laura373999869 : Madonna raga veramente, mi sembrate scemi! Per quanto si vede che per Oriana Luca è solo un amico, purtroppo ci son… - Giovanniscegli : RT @Densepistrophei: Tu od un tuo parente avete avuto danni gravi dopo l'inoculo. Cosa fai? Cerchi una diagnosi e scrivi pec. Il sistema t'… -

...Holmes è talmente affezionato allo schema di The Gentlemen da aver avuto un'idea brillante per... The Gentlemen: Il Trailer Ufficiale del Film - HD The Gentlemen in prima TV su Rai 2: diparla ...'Silicon Valley Bank ha soffertogestione che ha portato ad un problema di liquidità, doveva ... Leggi Anche Silicon Valley Bank, ecco come si è arrivati in un attimo alla bancarotta epotrebbe ...è accaduto La triste vicenda della neonata arriva da Burgos, piccolo paese della regione storica del Goceano in provincia di Sassari. La bimba era venuta alla luce prima del tempo, all'incirca ...

Di Lorenzo, appello ai tifosi del Napoli: "Vi chiedo una cosa importante" Corriere dello Sport

è importante per la squadra e per sapere quando avrà una risposta definitiva e per cosa giochiamo nelle ultime gare di campionato. Questo ci dà una certezza". "Noi crediamo tanto in Pogba, altrimenti ...È importante avere una data, è importante per la squadra e per sapere quando avrà una risposta definitiva e per cosa giochiamo nelle ultime gare di campionato. Questo ci dà una certezza". "Noi ...