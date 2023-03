Una carrellata di fango | cosa va in onda da Formigli | assalto alla Meloni

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 marzo 2023) Una vera e propriadi. Corradonon si smentisce e a Piazza Pulita lancia un servizio che raccoglie tutti gli episodi che hanno aperto le valvole dell'odio della sinistra su questo governo di centrodestra e sul premier Giorgia. Si parte dalle parole di Valditara contro la preside di Firenze, si passa alle parole di Piantedosi su chi si mette in viaggio in mare sfidando pericoli indicibili, immancabile il duello con i giornalisti dellaa Cutro. C'è spazio poi per il caso Donzelli e chi più ne ha più ne metta. Inutile ricordare ache ad esempio il Gran Giurì ha letteralmente assolto Donzelli ed è anche inutile ricordare ache ad esempio a Cutro la conferenza stampa era stata accompagnata da urla e da ...