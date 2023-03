Un Posto al Sole Anticipazioni 17 marzo 2023: Alberto mette in crisi Silvia con una proposta inaspettata (Di giovedì 16 marzo 2023) Una nuova puntata attende i fan di Un Posto al Sole, Le Anticipazioni ci fanno sapere che Alberto sarà molto soddisfatto dell’incontro con l’architetto, che si occuperà dei lavori di ampliamento dello studio. Il Palladini però farà una proposta a Silvia che la lascerà davvero spiazzata. Intanto Otello tornerà a Napoli, per la gioia dei suoi amici. Guido si farà L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di giovedì 16 marzo 2023) Una nuova puntata attende i fan di Unal, Leci fanno sapere chesarà molto soddisfatto dell’incontro con l’architetto, che si occuperà dei lavori di ampliamento dello studio. Il Palladini però farà unache la lascerà davvero spiazzata. Intanto Otello tornerà a Napoli, per la gioia dei suoi amici. Guido si farà L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CuocaVagabonda : RT @nefelef: guarda Un Posto Al Sole commenta con #twittamiUpas - al67ca : @borghi_claudio Tutti pronti a leccare il sacro deretano nella speranza di un posto al sole - nefelef : guarda Un Posto Al Sole commenta con #twittamiUpas - lisa80611042 : @LucaBizzarri altra occasione persa per stare zitto e non far vedere quanto sei un imbecille di sinistra senza sper… - ArmandoDicone : @kappagrossi @EPP @EPPGroup Si si anche Conte lo era... Un posto al sole va sempre bene...tra poco arriverà il momento della Schlein... -