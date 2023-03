Un posto al sole, anticipazioni 16 marzo: Raffaele e Renato preoccupati per Otello (Di giovedì 16 marzo 2023) Stasera 16 marzo 2023, su Rai Tre, andrà in onda una nuova puntata di Un posto al sole. La soap ambientata a Napoli continua a trasmettere ai suoi fedelissimi spettatori grandi emozioni. Nel corso del nuovo appuntamento, i riflettori saranno puntati soprattutto su Raffaele e Renato. Scopriamo qualche anticipazione in più riguardo al nuovo appuntamento della celebre soap. Un posto al sole, anticipazioni 16 marzo Nel corso della nuova puntata di Un posto al sole, che andrà in onda stasera giovedì 16 marzo 2023, Il pubblico di Rai 3 assisterà a dei colpi di scena del tutto inaspettati. Raffaele e Renato saranno preoccupati per il loro amico Otello, che ha ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 16 marzo 2023) Stasera 162023, su Rai Tre, andrà in onda una nuova puntata di Unal. La soap ambientata a Napoli continua a trasmettere ai suoi fedelissimi spettatori grandi emozioni. Nel corso del nuovo appuntamento, i riflettori saranno puntati soprattutto sue Renato. Scopriamo qualche anticipazione in più riguardo al nuovo appuntamento della celebre soap. Unal16Nel corso della nuova puntata di Unal, che andrà in onda stasera giovedì 162023, Il pubblico di Rai 3 assisterà a dei colpi di scena del tutto inaspettati.e Renato sarannoper il loro amico, che ha ...

