Un posto al sole, anticipazioni 16 marzo 2023: un nuovo lavoro per Rosa (Di giovedì 16 marzo 2023) Rosa Picariello si appresterà ad affrontare il suo primo giorno di lavoro presso la Terrazza nel corso della puntata di Un posto al sole di giovedì 16 marzo 2023. La donna ha perso il suo impiego presso la fabbrica di giocattoli tossici dopo la denuncia di Viola e Damiano e, dopo aver provato invano a cercare una nuova occupazione, si è recata proprio a casa della Bruni per chiederle aiuto. Rosa, in particolare, ha spiegato alla professoressa di aver urgentemente bisogno di guadagnare per provvedere alle esigenze del figlioletto Manuel. Viola, sentendosi in colpa nei suoi confronti, si è subito detta disponibile a darle una mano e ha pensato di affidarsi a Giulia. Quest'ultima, dopo aver constatato quanto fosse difficile trovare un lavoro a ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 16 marzo 2023)Picariello si appresterà ad affrontare il suo primo giorno dipresso la Terrazza nel corso della puntata di Unaldi giovedì 16. La donna ha perso il suo impiego presso la fabbrica di giocattoli tossici dopo la denuncia di Viola e Damiano e, dopo aver provato invano a cercare una nuova occupazione, si è recata proprio a casa della Bruni per chiederle aiuto., in particolare, ha spiegato alla professoressa di aver urgentemente bisogno di guadagnare per provvedere alle esigenze del figlioletto Manuel. Viola, sentendosi in colpa nei suoi confronti, si è subito detta disponibile a darle una mano e ha pensato di affidarsi a Giulia. Quest'ultima, dopo aver constatato quanto fosse difficile trovare una ...

