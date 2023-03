Un messaggero del Real Madrid a Napoli con un regalo per Kvarataskhelia (Di giovedì 16 marzo 2023) Il Napoli dopo aver conquistato un’altra vittoria in casa contro l’Eintacht Francoforte approda per la prima volta ai quarti di finale di Champions League. Gli azzurri, infatti, guidati dalla coppia in attacco Osimhen-Kvaratskhelia si sono imposti in Serie A e sul panorama internazionale. Proprio per questo, alcuni dei gioielli del mister Spalletti si sono fatti L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 16 marzo 2023) Ildopo aver conquistato un’altra vittoria in casa contro l’Eintacht Francoforte approda per la prima volta ai quarti di finale di Champions League. Gli azzurri, infatti, guidati dalla coppia in attacco Osimhen-Kvaratskhelia si sono imposti in Serie A e sul panorama internazionale. Proprio per questo, alcuni dei gioielli del mister Spalletti si sono fatti L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... archistar1 : 'L’informazione informa i fatti, non sui fatti: non conta la verità del fatto, ma il convincimento che il messagger… - franser_real : ??? LA PRIMA PAGINA DEL MESSAGGERO I tifosi dell'Eintracht senza biglietto devastano il centro: incendiata un'auto… - gianmilan76 : RT @ilmessaggeroit: Ecco la prima pagina del Messaggero in edicola L'edizione digitale del quotidiano e tutto il sito a soli 9 euro al mese… - ilmessaggeroit : Ecco la prima pagina del Messaggero in edicola L'edizione digitale del quotidiano e tutto il sito a soli 9 euro al… - rossanalivolsi : RT @RobertaGisotti: Oggi su Il Messaggero in anteprima recensione del nuovo libro 'Mia sorella è figlia unica' di Cecilia Lavatore @fmusol… -