(Di giovedì 16 marzo 2023) Il progetto da 250 milioni di due società locali è stato per ora smentito dalla1 ma potrebbe trasformare i Docklands della capitale britannica in un circuito da oltre 200 km/h di media e 95.000 spettatori. Sarà un bene o un male per la F1?

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... icegirl887 : @AnaCama_5544 Dublino è un salasso, costa più di Londra, io sono anni che vorrei andare a trovare una mia amica a l… - QuotidianoMotor : Londra vuole ospitare una gara di F1 nel bel mezzo della zona a bassissime emissioni - Caterinadiiorgi : Londra vuole ospitare una gara di F1 nel bel mezzo della zona a bassissime emissioni - stuckjes : Londra vuole ospitare una gara di F1 nel bel mezzo della zona a bassissime emissioni - motoblog : Londra vuole ospitare una gara di F1 nel bel mezzo della zona a bassissime emissioni -

Non è impossibile secondo unasegreta scoperta da uno scenziato scomparso da anni. Il "respiro della vita". Ma ainiziano a verificarsi strani fenomeni atmosferici caratterizzati da ...Una doppiache in Italia, il Paese più motorizzato d'Europa (dopo il Lussemburgo) in cui ... a Milano ci sono 559 auto ogni mille abitanti: asono 360, a Parigi 250, a Barcellona 410 e ...- Possibile avere qualche rimorso dopo aver segnato cinque gol in Champions League e demolito ...00 Inter - Lecce 2 - 0 20:45 Roma - Juventus 1 - 0 MOTORI -1 16:00 Gp Bahrain CALCIO - ...

Un GP a Londra La Formula 1 nega, ma è possibile ilGiornale.it

Londra, però, è una delle aree urbane più ricche del pianeta, cosa che non sarà certo sfuggita ai boss di Liberty Media, sempre a caccia di modi per incassare più soldi. Nonostante la Formula 1 abbia ...Un GP in quel di Londra dal 2026, da affiancare a quello storico di Silverstone ... Si sfrutterebbe così anche alcune delle strutture utilizzate durante gli e-Prix di Formula E. come sarebbe fatto Il ...