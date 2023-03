Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Ultras Real Sociedad assaltano bus dei tifosi romanisti (Video) Agguato ai tifosi romanisti da parte di 40 ultras… - PatrickASRfan : Da una parte della città ci stanno gli ultras che si tirano sedie, tavoli ecc… Dall’altra parte questo ?? Dybala e… - CarmiRea : RT @pasquale_caos: Ultras della Real Sociedad assaltano gli ultras della Roma nei pressi dello stadio Houston @UEFA, abbiamo un problema… - Salvato11163877 : RT @pasquale_caos: Ultras della Real Sociedad assaltano gli ultras della Roma nei pressi dello stadio Houston @UEFA, abbiamo un problema… - pasquale_caos : Ultras della Real Sociedad assaltano gli ultras della Roma nei pressi dello stadio Houston @UEFA, abbiamo un prob… -

Non si placa la violenza degli ultras in Europa. Dopo le scene di ieri nel centro di Napoli, anche oggi ci sono stati scontri tra tifosi. I sostenitori della Real Sociedad hanno assaltato i pullman dei romanisti, lanciando sedie e bottiglie spaccando i vetri delle navette. Altri sostenitori giallorossi sono stati inseguiti con spranghe.

VIDEO – L’assalto degli ultras spagnoli alle navette della Roma. Tifosi in ospedale ForzaRoma.info

Nemmeno 24 ore dopo, di nuovo gli ultras protagonisti, questa volta in Spagna. Secondo una prima ricostruzione, il clima tranquillo prima della partita di Europa League fra Real Sociedad e Roma è ...Un convoglio di tifosi della Roma diretto allo stadio Anoeta di San Sebastian per la partita con la Real Sociedad è diventato l’obiettivo di un agguato da parte di quaranta ultras della squadra basca.