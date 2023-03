Ultras dell’Eintracht ancora in azione | paura a Fiumicino | scontri sfiorati con i tifosi di Roma e Lazio

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 16 marzo 2023) Non accennano a placarsi i problemi causati daiFrancoforte. Dopo il caos causato a Napoli nelle scorse ore, mettendo a soqquadro Piazza del Gesù e altre vie storiche della città partenopea, glitedeschi si sono resi protagonisti di nuovi disordini. Come riporta l’edizione online de Il Corriere dello Sport, la polizia ha scongiurato glitra i supporter die idi Francoforte a, dove quest’ultimi stavano rientrando in Germania dopo il match a Napoli. La questura diha precisato che all’arrivo dei tedeschi nello scalono, il dispositivo di sicurezza ha evitato che i vari gruppi di ultrà, con i laziali diretti in ...