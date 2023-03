Ultras dell' Eintracht devastano Napoli | Scotto Articolo Uno chiede le dimissioni di Piantedosi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tvdellosport : ?????????????? ?? ???????????????????? ?? ???????????????? Le immagini che arrivano live da piazza del Gesù a Napoli. Gli ultras tedeschi s… - ciropellegrino : La sintesi di oggi. Era tutto previsto da giorni. Ed è stato fatto accadere. Ultras #Eintracht in giro per… - tvdellosport : ???????? ???????????????? ?? ?????????????? Tensione altissima a Napoli: gli ultras dell’Eintracht hanno dato fuoco a diversi mezzi,… - NotizieFrance : Il mio intervento nell'aula del Parlamento mentre erano in corso gli scontri causati dagli ultras tedeschi a Napoli… - belzeb00m : RT @fratotolo2: Mi aspettavo un duro articolo su #Repubblica dell’esperto di ultras @PBerizzi riguardante i tifosi violenti dell’#Eintracht… -

Altri tre arresti, in differita, sono stati notificati invece agli'Eintracht per gli scontri avvenuti nel pomeriggio in piazza del Gesù. 2023 - 03 - 16 09:45:27 Restano cocci di vetro, ...... per fare il punto della situazione e calcolare una prima stima dei danni subiti dopo gli scontri che hanno visto protagonisti i tifosi tedeschi'Eintracht e glidel ...Arturo Scotto, deputato in quota Pd di Articolo Uno, ha chiesto le dimissioni del ministro'Interno Matteo Piantedosi dopo la devastazione del centro di Napoli da parte degli' Eintracht Francoforte. 'Queste immagini di Napoli sono gravissime. Le forze'ordine assaltate e i cittadini spaventati. Il Ministro Piantedosi è inadeguato a gestire il Viminale e a ...

Napoli, guerriglia degli ultras tedeschi nel centro: incendiata una volante della polizia Il Fatto Quotidiano

L'evento è però stato macchiato dagli scontri tra ultras Eintracht Francoforte ... "I club ospitanti e le associazioni nazionali sono entrambi responsabili dell'ordine e della sicurezza dentro e ...Dio solo sa, no neanche una divinità può saperlo, perché mai dovrebbe essere di competenza di un Tar emettere sentenza-ordinanza di ordine pubblica e quale mai competenza possa avere un Tar sulla ...