Ultras azzurri contro lo sgarbo dei tedeschi | così hanno attaccato

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... susydigennaro : RT @napolimagazine: ANSA - Nel centro di Napoli restano i segni della guerriglia tra gli ultras azzurri e quelli dell'Eintracht https://t.c… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ANSA - Nel centro di Napoli restano i segni della guerriglia tra gli ultras azzurri e quelli dell'Eintracht https://t.c… - susydigennaro : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Napoli-Eintracht, gli ultras azzurri hanno tentato l'assalto all'hotel dei tedeschi - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Napoli-Eintracht, gli ultras azzurri hanno tentato l'assalto all'hotel dei tedeschi - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ANSA - Nel centro di Napoli restano i segni della guerriglia tra gli ultras azzurri e quelli dell'Eintracht https://t.c… -

A terra, nella zona tra via Chiatamone e il lungomare, dove si è verificato il tentato assalto didel Napoli all'albergo dei tifosi tedeschi, le forze dell'ordine hanno trovato tre bottiglie ...... vinta dagli3 - 0 con conseguente passaggio del turno. Scontri in pieno centro tra i ... Tensione anche al termine della gara, vinta dal Napoli, con un gruppo dinapoletani che ha tentato ......con aggressioni nei ristoranti e danneggiamenti di pullmini italiani. La polizia aveva fermato 33 tifosi dell'Eintracht per i disordini. Alla spedizione a Napoli si sono uniti anche...

Napoli, tensione in serata: ultras azzurri lanciano fumogeni contro l'hotel che ospita i tedeschi Repubblica TV

La qualificazione del Napoli ai quarti di Champions League, gli scontri tra gli ultrà dell'Eintracht, le forze dell'ordine e i tifosi azzurri, ma anche gli impegni odierni delle italiane in Europa e C ...Tutto è nato dopo il divieto per i tifosi della squadra della Bundesliga, residenti a Francoforte, di poter assistere al match di Champions League che ha poi sancito il passaggio degli azzurri ai ...