Ultrà tedeschi | Schiavo Confesercenti | Città sfregiata | danni per centinaia di migliaia di euro

"Siamo indignati per quanto accaduto ieri, non è accettabile che i teppisti provenienti dalla Germania abbiano messo a ferro e fuoco una Città, provocando notevoli danni per centinaia di migliaia di euro per tanti bar e ristoranti di Napoli colpiti dagli atti vandalici di cui abbiamo tutti contezza". Così Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania e vicepresidente nazionale di Confesercenti, esprimendo "profonda vicinanza ai commercianti, ai cittadini e alle forze dell'ordine colpiti dal vandalismo degli Ultrà tedeschi nella giornata di ieri. Rimaniamo basiti dalla violenza di queste persone – aggiunge Schiavo – che non hanno avuto rispetto né dello sport né della civiltà, sfregiando la ...

Paura a Fiumicino: sfiorato lo scontro tra tifosi di Eintracht, Roma e Lazio La questura di Roma ha precisato che all'arrivo dei tedeschi nello scalo romano, il dispositivo di sicurezza ha evitato che i vari gruppi di ultrà, con i laziali diretti in Olanda e i romanisti in ... Questura, scongiurati a Fiumicino scontri tra ultrà La questura di Roma precisa che all'arrivo dei tedeschi nello scalo romano il dispositivo di sicurezza ha evitato che i vari gruppi di ultrà, con i laziali diretti in Olanda e i romanisti in Spagna, ... Napoli, ondata di arresti dopo la guerriglia: cosa c'è dietro l'odio ultras Napoli, dopo la guerriglia che si è scatenata in città con gli ultrà dell' Eintracht Francoforte, sono scattati otto arresti Per gli scontri avvenuti a Napoli , ... 5 sono italiani e 3 tedeschi . Sei , ... La questura di Roma ha precisato che all'arrivo deinello scalo romano, il dispositivo di sicurezza ha evitato che i vari gruppi di, con i laziali diretti in Olanda e i romanisti in ...La questura di Roma precisa che all'arrivo deinello scalo romano il dispositivo di sicurezza ha evitato che i vari gruppi di, con i laziali diretti in Olanda e i romanisti in Spagna, ...Napoli, dopo la guerriglia che si è scatenata in città con glidell' Eintracht Francoforte, sono scattati otto arresti Per gli scontri avvenuti a Napoli , ... 5 sono italiani e 3. Sei , ... Video - Pietre contro i bus con a bordo gli ultra tedeschi portati via dopo gli scontri a Napoli RaiNews