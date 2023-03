Ultime Notizie – Taglia Wagner su Crosetto, il ministro: “Sono tranquillo” (Di giovedì 16 marzo 2023) “Sono assolutamente tranquillo”. Così su Twitter il ministro della Difesa Guido Crosetto dopo le Notizie secondo cui il gruppo paramilitare russo Wagner avrebbe messo una Taglia su di lui. “Penso che quello che è uscito su vari siti sia uno dei tanti allarmi che giungono ogni giorno, da fonti disparate, che le nostre autorità a ciò preposte, verificano e spesso archiviano. Sono certo che nessuno andrà mai oltre i beceri insulti”, si legge nel post – In un altro tweet Crosetto aveva affermato che “ogni giorno girano informazioni, più o meno verosimili, più o meno piacevoli, che spetta a chi di dovere, chi si occupa della sicurezza della Repubblica, verificare, approfondire e, se necessario, contrastare. Bastano loro. Parlarne ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 16 marzo 2023) “assolutamente”. Così su Twitter ildella Difesa Guidodopo lesecondo cui il gruppo paramilitare russoavrebbe messo unasu di lui. “Penso che quello che è uscito su vari siti sia uno dei tanti allarmi che giungono ogni giorno, da fonti disparate, che le nostre autorità a ciò preposte, verificano e spesso archiviano.certo che nessuno andrà mai oltre i beceri insulti”, si legge nel post – In un altro tweetaveva affermato che “ogni giorno girano informazioni, più o meno verosimili, più o meno piacevoli, che spetta a chi di dovere, chi si occupa della sicurezza della Repubblica, verificare, approfondire e, se necessario, contrastare. Bastano loro. Parlarne ...

