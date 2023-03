Ultime Notizie – Shoah, a Roma verrà istituito museo. Sangiuliano: “Atto doveroso” (Di giovedì 16 marzo 2023) E’ stato approvato durante il Cdm il disegno di legge recante l’istituzione del museo nazionale della Shoah a Roma. Secondo quanto si apprende, per la realizzazione del museo verranno stanziati dieci milioni di euro. “Il museo della Shoah è presente in tutte le grandi capitali d’Europa e mi sembrava doveroso – afferma il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, lasciando Palazzo Chigi dopo il Cdm – che si realizzasse anche nel nostro Paese. In appena tre mesi siamo riusciti a predisporre il provvedimento che è stato approvato questa sera dal Consiglio dei ministri, con uno stanziamento di 10 milioni di euro per cominciare a realizzare nella nostra capitale, a Roma, il museo dell’olocausto”. Adnkronos, ENTD, Get ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 16 marzo 2023) E’ stato approvato durante il Cdm il disegno di legge recante l’istituzione delnazionale della. Secondo quanto si apprende, per la realizzazione delverranno stanziati dieci milioni di euro. “Ildellaè presente in tutte le grandi capitali d’Europa e mi sembrava– afferma il ministro della Cultura Gennaro, lasciando Palazzo Chigi dopo il Cdm – che si realizzasse anche nel nostro Paese. In appena tre mesi siamo riusciti a predisporre il provvedimento che è stato approvato questa sera dal Consiglio dei ministri, con uno stanziamento di 10 milioni di euro per cominciare a realizzare nella nostra capitale, a, ildell’olocausto”. Adnkronos, ENTD, Get ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Piccolo thread relativo alle ultime notizie sul fallimento della Silicon Valley Bank e le sue conseguenze. Thread a… - umbriajournal_ : Gestione sostenibile delle risorse idriche in agricoltura - MaurizioGabell1 : RT @LBasemi: ???????? Ucraina ultime notizie. Da Israele ok vendita sistemi antidrone a Kiev Forze navali russe sono giunte nell’area del Mar N… - Amaccagno66Anna : @KTonkova le ultime notizie che ebbi , furono quelle di mio zio di 18 anni con un congelamento ai piedi - ANNAQuercia : #putin te la devi scordare la UE, non vogliamo più affari con la russia, statevene con l'iran e gli stati canaglia… -